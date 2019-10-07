Челябинск, , 20:34 — REGNUM В Челябинске от ОРВИ и гриппа прививки поставили 162 тыс. человек. Это 34% от плана, сообщила глава горздрава Наталья Горлова на прошедшем 7 октября совещании в мэрии.

Она отметила, что лучше всех прививки ставят работники образовательных учреждений и медики. Также потянулись студенты и активны работники сферы ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Челябинске власти намерены привить не меньше половины населения. И пока горожане стремятся сделать прививки.

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