Санкт-Петербург, , 20:26 — REGNUM Сотрудники доставки интернет-магазина Ozon.ru прекратили забастовку в 18:00 мск 7 октября, так как руководство компании начало выполнять их требования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в профсоюзе.

«Я принес посылку, только я вам ее не отдам» Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР

К 18:00 компания перевела на счета курьеров недостачу зарплаты за сентябрь. Утром 7 октября на совещании с руководством компании профсоюз договорился, что к этому моменту деньги должны быть переведены, иначе стачка продолжится. Остальные требования бастующих в «Озоне» также обязались выполнить.

«Дальше профсоюз продолжит переговоры по поводу остальных требований. «Озон» подписал документ о том, что будет их выполнять. Для выполнение основных требований работники готовы вплоть до недели вести переговоры. По второстепенным — речь идет о сроке до месяца, но при том, если «Озон» будет каждую неделю отчитываться, какие меры предприняты. Так что сотрудники и в личных беседах формулируют, что забастовка остановлена, но недовольство не закончилось, естественно, так как на данный момент требования начали формально исполнять, но это касалось лишь зарплаты. Если остальные не будут выполняться, сотрудники готовы вернуться к коллективным действиям», — подчеркнули в профсоюзе.

В стачке участвовали не менее 60 человек — большая часть смены. Среди требований бастующие называли компенсацию расходов на бензин А-95, а не только А-92, как сейчас, разрешение не выезжать на ошибочные адреса, прекращение денежных взысканий с доставщиков, когда клиент сам отказывается от товара, и другие.

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