Челябинск, , 20:23 — REGNUM Причиной позднего начала вакцинации от гриппа во время акции в одном из торговых центров Челябинска стала поломка автомобиля. Об этом сообщила руководитель горздрава Наталья Горлова, отвечая в ходе аппаратного совещания на вопрос врип мэра Натальи Котовой.

Котова отметила, что горожане пожаловались на проблемы с вакцинацией в двух ТЦ. Оказалось, что в один медики приехали позже из-за поломки машины. А из второго ушли раньше, так как вакцина закончилась, не рассчитали.

Горлова отметила, что ответственным лицам поставят на вид, и пообещала больше не допускать подобного. Напомним, акции по вакцинации прошли в прошедшие выходные и пользовались интересом и граждан.

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