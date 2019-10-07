Челябинск, , 20:14 — REGNUM В Челябинске сотрудники медицинских организаций, из-за которых возникли накладки с вакцинацией от гриппа в двух торговых центрах, будут наказаны. Им поставят на вид, заявила на аппаратном совещании глава горздрава Наталья Горлова.

Вакцинация dfuhlert

«Больше такого не допустим», — отметила Горлова.

Как сообщало ИА REGNUM, в одном из ТЦ в выходные вакцины от гриппа не хватило всем желающим. А в другом акция началась на 40 минут позже назначенного времени.

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