Каякентский район, Дагестан, , 20:19 — REGNUM Грязная питьевая вода стала причиной массового отравления в Каякентском районе Дагестана. Начиная с 22 сентября в селе Новое Викри зарегистрировано 24 случая заболевания острой кишечной инфекцией, сообщили ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

В местную больницу в состоянии легкой и средней степени тяжести за это время было госпитализировано 12 человек, в том числе 11 детей. На сегодняшний день в инфекционном отделении остаются восемь человек, семь из которых — несовершеннолетние. Ещё 12 детей находятся на амбулаторном лечении.

Эпидемиологическое расследование показало, что причиной отравления, вероятнее всего, стало употребление воды из крана.

«Анализ бактериологического исследования проб воды выявил общие колимфорные бактерии и термотолерантные колиформные бактерии, что подразумевает попадание в водопроводную воду фекальных загрязнений», — пояснили в управлении.

До устранения источника грязной воды в селе организован подвоз питьевой воды.

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