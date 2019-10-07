Александров, Владимирская область, , 19:55 — REGNUM В городе Александрове Владимирской области 6 октября прошёл митинг против ввоза московского мусора на местный полигон ТБО, сообщил портал «Зебра.ТВ».

На митинг, по подсчётам организаторов, пришли более 200 человек. Они потребовали закрыть мусорный полигон, чтобы туда перестали свозить отходы из Московской области. По заявлениям местных жителей, машины со столичным мусором продолжают приезжать в Александров. Митингующие также предложили альтернативный вариант: поднять стоимость аренды полигона с трёх миллионов до 540 миллионов рублей в год.

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Митингующие снова потребовали областную администрацию обратить внимание на их проблему, а кроме того — отправить в отставку главу районной администрации Александра Дудорова. Как уже сообщало ИА REGNUM, прошлый митинг состоялся в Александрове 18 августа, и отставки Дудорова активисты потребовали уже тогда.

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