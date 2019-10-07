Грозный, , 19:46 — REGNUM В Чечне прошли скачки в честь дня рождения президента России Владимира Путина. На конноспортивных соревнованиях в городе Гудермесе присутствовало все руководство Чеченской Республики во главе с Рамзаном Кадыровым, сообщили ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе главы и правительства субъекта.

Победителем забега на дистанции 2 км, посвящённого дню рождения главы государства, стал скакун Сильвер Страйк. Призом наезднику стал автомобиль. Автомашинами наградили и победителей двух заездов — в честь дня рождения главы Чечни Рамзана Кадырова и в честь села Ахмат-Юрт которое было переименовано в 2019 году по просьбе жителей в честь первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

Как отметили в пресс-службе главы региона, всего в скачках состоялось восемь забегов, в том числе посвященные Дню учителя и Дню чеченской женщины.