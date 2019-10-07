Екатеринбург, , 19:48 — REGNUM Придание екатеринбургским паркам и скверам особого статуса может усложнить ситуацию с ремонтными работами внутри зелёных зон. Об этом заявил депутат гордумы Игорь Николаев, сообщает ЕАН.

По словам депутата, на особо охраняемых природных территориях крайне затруднительно ремонтировать и эксплуатировать сети. Также вырастут расходы на содержание и уборку зон, а также на охрану.

Парламентарий предложил оценить предложение мэра Александра Высокинского с точки зрения бюджетных трат, и только потом менять статус.

Напомним, ранее градоначальник предложил защитить 17 парков и скверов города статусом ТОП-1 (территории общего пользования). Три сквера же стоит сделать особо охраняемыми, считает мэр.

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