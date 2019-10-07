Париж, , 19:47 — REGNUM Сотни сторонников экологического движения Extinction Rebellion заблокировали площадь Шатл и примыкающий к ней Мост Менял в центре Парижа. Об этом 7 октября сообщается на странице французского отделения организации в Facebook.

Участники акции сидят либо лежат прямо на мостовой, периодически скандируя «Пробудитесь!» Активисты принесли с собой на мост тюки сена, рыболовные сети с вплетёнными в них пластиковыми бутылками, а также большую лодку с парусом, сколоченную из дерева, с надписью «Море умирает».

Проезжая часть перегорожена транспарантами, асфальт во многих местах разрисован детскими рисунками на экологическую тему. Полиция не препятствует проведению акции, но стоит в оцеплении на набережной Орлож. Всем проходящим мимо демонстранты раздают листовки и флаеры, объясняя цели акции.

По словам экоактивистов, акция носит мирный характер и её целью является пробуждение у граждан экологической чувствительности. По мнению активистов, нельзя быть пассивными в то время, когда наблюдается климатическая экологическая проблема и биоразнообразие планеты исчезает.

По мнению демонстрантов, того, что делают для защиты климата власти, недостаточно. Предполагается, что акция продлится в течение двух недель.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании полицией более 130 экоактивистов в Лондоне. Участники акции блокировали проезжую часть и мешали движению пешеходов. Все участники позднее были отпущены под обязательство об уплате штрафа.

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