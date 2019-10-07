Челябинск, , 19:24 — REGNUM В Челябинске областной суд отменил решение Центрального райсуда о признании незаконным решения областного госкомитета по охране памятников об исключении ансамбля жилых домов на улице Социалистической из перечня объектов культурного наследия. Об этом сообщает пресс--служба облсуда.

Теперь дело направлено на повторное рассмотрение.

Как пишет «Накануне.Ru», «немецкий квартал» был исключён из реестра в марте. Основанием стали результаты экспертизы, Однако краеведы обжаловали это решение в райсуде, заявив, что экспертиза была проведена некачественно.

Суд обязал госкомитет снова рассмотреть вопрос о том, чтобы включить ансамбль в реестр. Но структура и один из горожан обжаловали это решение.