Архангельск, , 18:33 — REGNUM Все беды здравоохранения обусловлены отсутствием единой тарифной сетки. Об этом на пресс-конференции заявил председатель областного профсоюза работников здравоохранения Александр Зубов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, отсутствие единого тарифа только усугубило ситуацию с нехваткой кадров, в том числе, в Архангельской области.

«Уровень зарплат зависит от уровня доходов региона и формируется из трех частей: окладовой, стимулирующей и компенсационной. Архангельская область не относится к богатому региону, поэтому размер зарплаты наших врачей не редко далек от размера средней зарплаты в сфере здравоохранения — 79 тысяч рублей. Далеко не все врачи столько получают», — заявил глава профсоюза.

Зубов подчеркнул, что в области существует «громадный дефицит медицинских кадров», а те, что работают, имеют непосильную нагрузку.

«К сожалению, врачи наши работают на износ — по 2−3 смены, и это без учета дежурств. После этого они еще идут подрабатывать в частные клиники. Все это, конечно, отражается на качестве и доступности медицинских услуг», — заявил Зубов.

Как сообщало ИА REGNUM, одной из кадровых проблем в архангельском здравоохранении остается нехватка онкологов. На данный момент в регионе открыты 20 вакансий для этих специалистов.