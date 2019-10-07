Цхинвал, , 18:28 — REGNUM В столице Южной Осетии одна из центральных улиц Цхинвала переименована в честь президента России Владимира Путина, сообщил 7 октября журналистам глава муниципалитета Алан Кочиев.

Городские власти приняли решение переименовать в честь действующего главы российского государства улицу Московскую.

«Переименование обсуждалось давно, но решение принято сегодня, в День рождения российского президента», — заявил Алан Кочиев.

«Решение принято комиссией с учетом той помощи и поддержки, которую оказывает Южной Осетии Российская Федерация и Владимир Владимирович лично». — пояснил Кочиев.

Стоит отметить, что улица Московская является одной из самых крупных улиц Цхинвала. Там расположен университетский комплекс, стадион и Аллея славы.

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