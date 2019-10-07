В центре Москвы благоустройство перейдёт к межремонтному обслуживанию через два-три года, сообщил 7 октября руководитель департамента капремонта Москвы Алексей Елисеев в интервью газете «Коммерсантъ».

Москва, , 18:21 — REGNUM Журналист поинтересовался, когда Москва придёт к тому, что «будет исключительно межремонтное обслуживание, замена асфальта и лампочек в фонарях, но без изменений геометрии улицы и глобальных раскопок».

«В центральной части города — через два-три года», — ответил Елисеев.

Однако за пределами Третьего транспортного кольца, по его словам, эта программа должна идти ещё пять-шесть лет.

«Не забывайте, что в городе более 3 тыс. улиц, 108 млн кв. м дорожного полотна», — сказал он.