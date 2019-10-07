Санкт-Петербург, , 18:23 — REGNUM Открытое письмо против переезда Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) из центра Петербурга на задворки города, в Пушкинский район, собрало уже более 800 подписей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Главное здание СПбГУ Дарья Драй © ИА REGNUM

Авторы подчеркивают, что фактически преподавательский состав и студенты не были допущены до открытого обсуждения самого факта переезда, посему решили высказать свою позицию с помощью обращения. Планируемый переезд вуза в отдельный кампус далеко от центра Северной столицы они называют катастрофой.

Согласно проекту, на строительство кампуса планируется потратить 45 млрд рублей, из которых 26 млрд предоставит инвестор, 19 млрд — федеральный бюджет, то есть, как уточняют в письме, налогоплательщики. «Конечная стоимость переезда и оснащения нового кампуса будет гораздо выше. Однако столь дорогостоящий проект нанесет безусловный, непоправимый вред как Университету, так и развитию науки и образования в России в целом», — убеждены противники идеи.

Сотни подписантов открытого письма ныне работают в вузе. Свои имена оставили профессора, доценты и преподаватели с математико-механического, экономического, медицинского, филологического, биологического, восточного, физического факультетов СПбГУ, факультетов психологии, свободных искусств и наук, институтов философии, истории, наук о земле, химии, Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций, сотрудники лабораторий, работники аппарата вуза.

Большинство остальных — выпускники СПбГУ, которые трудятся в других университетах, включая MIT, Оксфорд, Университетский колледж Лондона, университеты Йоханнесбурга, Торонто, Тампере, Хельсински, Гродно, ИТМО, Европейский университет, МГУ. ВШЭ, СПбГЭУ, парижский INALCO, СЗГМУ имени Мечникова, университет имени Павлова, Университет имени Гете и прочие.

К ним присоединились академики РАН, сотрудники и завотделами музеев, включая Эрмитаж, Русский музей, Кунсткамеру и Зоологический музей, ГМЗ «Гатчина». Множество подписей оставили студенты СПбГУ или выпускники, которые ныне проходят аспирантуру в зарубежных вузах, например, Стэнфорде или Свободном университете Берлина.

«Предлагаемое решение — вывезти все подразделения за город, катастрофически снизив их транспортную доступность — с нашей точки зрения, значительно ухудшит ситуацию. Конечно, в презентации упомянуты различные меры, которые планируется предпринять, например, запуск скоростного трамвая. Напомним, что такого трамвая уже долгие годы не может дождаться Пулково. И любой житель мегаполиса понимает, что даже с учетом подобных нововведений ежедневные поездки между городом и областью почти неизбежно отнимают около трех часов, если не более», — заявляют сотрудники СПбГУ.

По их мнению, возможность обучения в исторических зданиях в центре северной столицы России всегда являлась конкурентным преимуществом СПбГУ, привлекающим хороших абитуриентов.

«Уничтожить его, вырвать с корнем историю одного из важнейших российских вузов — не только удар по общенациональному достоянию, но и крайне недальновидный поступок», — убеждены они. Подписанты напоминают о негативных последствиях переезда в 1970-х части ЛГУ в Петергоф, так как «многие блестящие сотрудники и абитуриенты предпочли другие вузы города».

«Существуют альтернативные пути их решения, которые не приведут к катастрофическим последствиям», — заключают авторы письма.

Напомним, о выделении средств на создание нового кампуса СПбГУ распорядился премьер-министр Дмитрий Медведев. Предполагается, что Единый кампус будет построен в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на территории площадью не менее 150 га. Он будет рассчитан на 25 тыс. обучающихся. Рядом с кампусом появится технологическая долина вуза, площадь учебных и учебно-лабораторных корпусов составит не менее 483 000 кв. м.

В кампусе появятся научно-технологический медицинский комплекс и университетская клиника со стационаром, конгресс-центр примерной площадью 30 тыс. кв. м, а также бассейн, закрытый каток, крытый многофункциональный комплекс и открытый стадион.

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