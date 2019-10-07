Москва, , 18:06 — REGNUM Мэрия Москвы подала иск к компании «Московский дом моды Вячеслава Зайцева» из-за долгов по аренде. Иск столичного департамента городского имущества о взыскании более 58 млн рублей с модного дома Зайцева зарегистрирован в электронной системе Арбитражного суда Москвы.

«Истцы: Департамент городского имущества города Москвы <…> Ответчики: ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева» <…> Сумма исковых требований — 58 млн 452 тыс. 892 рубля 75 копеек», — сказано в материалах, опубликованных на сайте картотеки Арбитражного суда Москвы.

Мэрия подала иск против «Московского дома моды Вячеслава Зайцева» из-за долгов по арендной плате. Долги оцениваются в 58 млн 452 тыс. 892 рубля 75 копеек. В модном доме от комментариев отказались и заявили, что у них нет информации об иске.

Стоит отметить, что модный дом Зайцева также задолжал единой теплоснабжающей организацией Москвы «МОЭК». Долг составляет 1,3 млн рублей. Горячее водоснабжение в помещениях модного дома Зайцева было отключено ещё весной 2019 года. В сентябре 2019 года модному дому Зайцева не подключали отопление.