Севастополь, , 18:06 — REGNUM С июня по сентябрь 2019 года морское скоростное судно на подводных крыльях «Комета 120М» перевезло 39 тысяч пассажиров. Об этом 7 октября ИА REGNUM сообщили в компании «Морские скоростные пассажирские перевозки».

«За весь период навигации с июня по сентябрь 2019 года «Комета», курсирующая на маршруте Севастополь — Ялта — Севастополь, перевезла порядка 39 тысяч пассажиров. Это на 11,3% выше запланированных показателей», — отметили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в компании «Морские скоростные пассажирские перевозки» сообщали, что «Комета» перевезла в июле почти 11 тысяч человек.

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