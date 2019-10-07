Москва, , 18:08 — REGNUM Причины подачи судебного иска с призывом признать незаконным использование технологий распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения пояснила жительница Москвы Алёна Попова. Об этом 7 октября москвичка рассказала в своём интервью РБК.

По мнению Поповой, подобные действия властей противоречат Конституции РФ, поскольку обработка персональных данных делается лишь с письменного согласия граждан либо по решению суда. А человеческое лицо, как пояснила Попова, вполне относится к личным данным.

Кроме того, Попова отмечает, что большинство граждан не давали своего согласия на подобную обработку личных данных, поскольку не состоят ни в каких базах подозреваемых либо преступников.

Также Попова объяснила, что подобные технологии могут быть небезопасны, поскольку неясно, у кого есть доступ к таким данным, а утечки информации случаются нередко. Поэтому есть вероятность, что информация попадёт в руки злоумышленников, которые могут распорядиться этой информацией во вред гражданам. Попова подчеркнула, что она и её сторонники за технологии и прогресс, но против вмешательства в личную жизнь.

Напомним, Попова подала иск в Савёловский суд города Москвы. Ответчиками по иску Поповой указаны МВД, Роскомнадзор и департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мнении Кремля по поводу подачи в суд иска о незаконности системы распознавания лиц. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что в любом случае вопрос будет решаться в суде.

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