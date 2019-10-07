Ялта, Крым, 7 октября 2019, 17:56 — REGNUM В Ялте больше не будут разрешать новое строительство или реконструкцию без подписей главного архитектора, а также главного художника, должность которого в ближайшее время появится. Об этом 7 октября во время оперативно-хозяйственного совещания заявил и.о. главы администрации города Иван Имгрунт.
Он также подчеркнул, что все разрешения на строительство, которые были выданы до настоящего времени, будут проанализированы на предмет возможных корректировок.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в руководстве Ялты сообщили о том, что формированием нового архитектурного облика города займутся знаменитые специалисты из Сербии, Москвы и Санкт-Петербурга.
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