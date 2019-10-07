Калуга, , 18:50 — REGNUM Житель Калуги одолжил знакомому почти 10 млн рублей на развитие бизнеса. Дело у заёмщика наладилось, однако возвращать занятые деньги мужчина отдавать не спешил. В итоге дело дошло до суда, возбуждения исполнительного производства и ареста имущества должника, сообщила 7 октября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

Судебный пристав за работой Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области

В отделе судебных приставов по Ленинскому округу города Калуги находится исполнительное производство в отношении гражданина, который должен вернуть около 10 млн рублей, взятые в долг. Ни решение суда, ни возбуждение исполнительного производства судебными приставами не повлияли на должника, который игнорировал выплату долга. Приставами было установлено, что гражданин является собственником магазинов, специализирующихся на продаже мужской одежды. Должника предупредили о правовых последствиях дальнейшего неисполнения судебного решения.

«Судебные приставы выехали по адресу одного из магазинов и на месте произвели арест товара, принадлежащего гражданину. Арестованное имущество было передано на ответственное хранение взыскателю, а у должника есть 10 дней, чтобы рассчитаться со своим долгом. Стоит отметить, что за неисполнение решения суда в срок неплательщику придется также ещё заплатить 618 тыс. рублей исполнительского сбора в доход государства», — сказала Любовь Скакун.