Химки, Московская область, , 18:12 — REGNUM В Химках завершили строительство дома в составе ЖК «Экоград на Микояна». Объекту выдали заключение о соответствии требованиям проектной документации, сообщили ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

По словам главы ведомства Артура Гарибяна, это трехсекционный 17-этажный дом общей площадью 23,6 тыс. м кв. К заселению готовы 304 квартиры. Также в доме предусмотрены места под офисы общей площадью 680 м кв.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в деревне Дубровское (г.о. Истра) построят новое здание сыроварни «Русский пармезан».

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