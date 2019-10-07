Ставрополь, , 17:41 — REGNUM Обыски прошли в двух министерствах Ставропольского края в рамках расследования уголовных дел о хищении бюджетных денежных средств при строительстве трех физкультурно-оздоровительных комплексов и при поставке оборудования для ставропольского училища олимпийского резерва. Об этом ИА REGNUM 7октября сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.

Спецмероприятия с участием следователей и оперативных сотрудников МВД прошли в министерстве строительства и архитектуры и министерстве физической культуры и спорта Ставрополья.

Отмечается, что в ходе обысков удалось получить данные о причастности депутата краевой думы Алексея Назаренко к преступлениям, предусмотренным статьями УК РФ «Мошенничество», «Присвоение, «Ограничение конкуренции», а также о возможной причастности к этим преступлениям ряда должностных лиц обоих министерств.

В настоящее время следователи осматривают и признают вещественными доказательствами изъятые документы, электронные носители и иные предметы, имеющие значение для расследования дел.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля 2019 года депутат Алексей Назаренко был объявлен в розыск.

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