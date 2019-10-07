Пиза, Италия, , 17:19 — REGNUM Сотрудники администрации города Пиза отказались выдать свидетельство о рождении ребенку «с двумя матерями», передает Il Sole 24 Ore в понедельник, 7 октября.

Речь идет о двух женщинах, гражданках Италии и США, зарегистрировавших свой «брак» в Америке. Одна из них «прошла процедуру оплодотворения» в Дании и родила ребенка в Италии, отмечает издание.

Однако местные власти отказались указать в документах двух женщин в качестве «родителей» мальчика. Решение администрации будет оспорено гражданками в судебном порядке.

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