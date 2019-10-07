Нальчик, , 17:16 — REGNUM В Кабардино-Балкарии состоялось открытие молодежного проекта «Куначество». Он будет проходить с 7 по 14 октября. В нем примут участие 18 семей, сообщили в министерстве по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР.

Куначество — старинный горский обычай, когда молодые люди становились побратимами, проживая какой-то период времени в семьях друзей, а те в свою очередь гостили в их семьях. В нынешнем году в проекте будут участвовать представители Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ростовской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, проект «Куначество» зародился в Кабардино-Балкарии в 2009 году. Его участниками становились молодые парни в возрасте 15−17 лет. Кунак (тюрк. «конак», «кунак» — гость) поселялся в доме у людей другой национальности и вероисповедания и знакомился с укладом жизни семьи. Гость принимал участие во всех делах семьи, а также в молодежных мероприятиях, проводимых в населенном пункте.