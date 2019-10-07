Санкт-Петербург, , 17:19 — REGNUM Автоматическая дверь для инвалидов и других маломобильных пассажиров на новой станции «Проспект Славы» петербургского метро не работает, передает корреспондент ИА REGNUM.

Закрытая дверь для инвалидов Карина Саввина © ИА REGNUM

Напомним, три станции Фрунзенского радиуса были открыты 3 октября, но, как сообщили местные жители, уже к вечеру 5 октября воспользоваться автоматической дверью было невозможно. Некоторые свидетельствуют о том, что она отказывалась открываться и ранее.

Теперь дверь, которая ведет в стеклянный подземный вестибюль со стороны парка Интернационалистов и призвана облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями, обзавелась табличкой «Дверь закрыта» и сразу несколькими красно-белыми лентами на скотче.

На противоположном выходе это станции — к парку Героев-Пожарных — автоматическая дверь пока функционирует нормально.

Читайте также: Обещанного 30 лет ждут: в Петербурге дотянули Фрунзенский радиус

Напомним, станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» сдали после многочисленных срывов сроков лишь 3 октября 2019 года. Губернатор Александр Беглов объявил, что все «недоделки» были наконец устранены.

Тем не менее, «Дунайская» протекла в тот же вечер, траволаторы же на ней и вовсе не работали. На «Проспекте Славы» работают только траволаторы на подъем.

ОАО «Метрострой» — генподрядчик строительства петербургской подземки — заявил, что пуско-наладочные работы будут продолжаться до конца 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Траволаторы на новых станциях метро Петербурга запустят до конца года