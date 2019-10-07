Москва, , 16:55 — REGNUM Крупнейшее в Европе колесо обозрение появится на территории ВДНХ в Москве. Об этом 7 октября сообщил журналистам председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Колесо обозрения (сс) SAGM

Аттракцион появится по адресу: район Останкинский, проспект Мира, владение 119. Срок разрешения на строительство выдан до мая 2021 года. Высота объекта составит 136 метров, что позволит ему стать не только самым большим в Европе, и оказаться в числе наиболее высоких в мире.

Колесо установят возле павильона №7 «Семена». По плану, сначала построят многофункциональный комплекс с вокзалом аттракциона, где разместят зоны посадки и высадки, кассовые павильоны, предприятия общественного питания. Для того, чтобы попасть на колесо, посетителям нужно будет пройти эскалаторную галерею или наземный пешеходный переход с последующим подъёмом на лифте.