Назрань, Ингушетия, , 16:52 — REGNUM В Ингушетии снесли незаконно построенное здание торгового центра. Решение о сносе принял Магасский районный суд по требованию администрации города Назрань, сообщили ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее незаконность постройки была установлена прокуратурой города Назрани. Было выявлено, что по улице Партизанская без необходимой разрешительной документации возведено трехэтажное строение, «по внешним признакам, являющееся торговым центром». Однако земельный участок, на котором появилось здание, не предусматривал возможность строительства таких объектов.

Прокуратура внесла представление в адрес главы администрации Назрани, а та в свою очередь обратилась с иском в суд к застройщику с требованием снести здание за его счет. В настоящее время требования суда удовлетворены в полном объеме.