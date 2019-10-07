Москва, 7 октября 2019, 16:57 — REGNUM Программа фестиваля «Золотая осень» в Москве стала более интересной для посетителей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре праздничных мероприятий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фестиваль «Золотая осень» на Красной площади
Фестиваль «Золотая осень» на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Фестиваль «Золотая осень» на Красной площади
Фестиваль «Золотая осень» на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В этом году мы проводим фестиваль «Золотая осень» совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Благодаря такому сотрудничеству программа традиционного московского гастрономического праздника стала ещё более разнообразной и насыщенной», — сообщил Собянин.

Сергей Собянин
Сергей Собянин
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Собянин посетил фестиваль «Золотая осень»
Сергей Собянин посетил фестиваль «Золотая осень»
Сергей Собянин посетил фестиваль «Золотая осень» (слева). Сергей Собянин посетил фестиваль «Золотая осень» (справа)
Дарья Антонова © ИА REGNUM (слева). Дарья Антонова © ИА REGNUM (справа)

Мэр Москвы также напомнил, что в этом году фестиваль впервые проводится на Красной площади столицы.

Фестиваль «Золотая осень» на Красной площади
Фестиваль «Золотая осень» на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Фестиваль «Золотая осень» на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Фестиваль «Золотая осень» на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Фестиваль «Золотая осень» на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Фестиваль «Золотая осень» на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Фестиваль «Золотая осень» на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Фестиваль «Золотая осень» на Красной площади
Фестиваль «Золотая осень» на Красной площади
Фестиваль «Золотая осень» на Красной площади (слева). Фестиваль «Золотая осень» на Красной площади (справа)
Дарья Антонова © ИА REGNUM (слева). Дарья Антонова © ИА REGNUM (справа)
Фестиваль «Золотая осень» на Площади революции
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Фестиваль «Золотая осень» на Площади революции
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Фестиваль «Золотая осень» на Площади революции
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Фестиваль «Золотая осень» на Площади революции
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Фестиваль «Золотая осень» на Площади революции
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Фестиваль «Золотая осень» на Площади революции
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Фестиваль «Золотая осень» на Площади революции
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отметим, что на месте проведения праздника работает выставка сельскохозяйственной техники и установлены различные арт-объекты. При этом гости фестиваля могут попробовать сельскохозяйственную продукцию из регионов России и отведать различные блюда, приготовленные на месте.

Фестиваль «Золотая осень» на Красной площади
Фестиваль «Золотая осень» на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выставка сельскохозяйственной техники на Площади революции
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выставка сельскохозяйственной техники на Площади революции
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выставка сельскохозяйственной техники на Площади революции
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Фестиваль «Золотая осень» на Площади революции
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рамка с пчёлами
Фестиваль «Золотая осень» на Площади революции
Рамка с пчёлами (слева). Фестиваль «Золотая осень» на Площади революции (справа)
Дарья Антонова © ИА REGNUM (слева). Дарья Антонова © ИА REGNUM (справа)

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