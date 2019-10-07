7 октября 2019 | Время чтения 1 мин

Москва, , 16:57 — REGNUM Программа фестиваля «Золотая осень» в Москве стала более интересной для посетителей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре праздничных мероприятий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фестиваль «Золотая осень» на Красной площади Дарья Антонова © ИА REGNUM

Фестиваль «Золотая осень» на Красной площади Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В этом году мы проводим фестиваль «Золотая осень» совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Благодаря такому сотрудничеству программа традиционного московского гастрономического праздника стала ещё более разнообразной и насыщенной», — сообщил Собянин.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сергей Собянин посетил фестиваль «Золотая осень» (слева). Сергей Собянин посетил фестиваль «Золотая осень» (справа) Дарья Антонова © ИА REGNUM (слева). Дарья Антонова © ИА REGNUM (справа)

Мэр Москвы также напомнил, что в этом году фестиваль впервые проводится на Красной площади столицы.

Фестиваль «Золотая осень» на Красной площади Дарья Антонова © ИА REGNUM

Фестиваль «Золотая осень» на Красной площади (слева). Фестиваль «Золотая осень» на Красной площади (справа) Дарья Антонова © ИА REGNUM (слева). Дарья Антонова © ИА REGNUM (справа)

Отметим, что на месте проведения праздника работает выставка сельскохозяйственной техники и установлены различные арт-объекты. При этом гости фестиваля могут попробовать сельскохозяйственную продукцию из регионов России и отведать различные блюда, приготовленные на месте.

Фестиваль «Золотая осень» на Красной площади Дарья Антонова © ИА REGNUM

Рамка с пчёлами (слева). Фестиваль «Золотая осень» на Площади революции (справа) Дарья Антонова © ИА REGNUM (слева). Дарья Антонова © ИА REGNUM (справа)

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