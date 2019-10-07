Лондон, , 16:45 — REGNUM В центре Лондона полицейские задерживают участников акции протеста экоактивистов, блокирующих движение транспорта и проход пешеходов, сообщает 7 октября агентство РИА Новости.

Акцию протеста проводят участники движения Extinction Rebellion, блокирующие несколько улиц в центре британской столицы.

Они протестуют против загрязнения окружающей среды. По официальным данным полиции, за 7 октября были задержаны 135 человек. Задержание было связано с нарушением общественного порядка и перекрытием проезжей части улиц.

Задержанных отпускают под обязательство уплаты штрафа. О столкновениях с сотрудниками правопорядка сообщений нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Митингующие в Приморье авиастроители обратились к президенту РФ Путину