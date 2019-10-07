Санкт-Петербург, , 16:42 — REGNUM Забастовка петербургских сотрудников службы доставки интернет-магазина Ozon.ru приостановлена до 18:00 мск 7 октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель профсоюза, созданного на фоне разворачивающихся событий.

По его словам, с утра работодатель заявил бастующим, что готов выполнить основные требования, которые профсоюз озвучил накануне, среди них — выплата зарплат за сентябрь в неусеченном объеме, компенсация расходов на бензин А-95, разрешение не выезжать на ошибочные адреса, прекращение денежных взысканий с доставщиков, когда клиент сам отказывается от товара, и другие.

На утренней встрече с бастующими присутствовал весь местный менеджмент, пояснили в профсоюзе, а также прибыл генеральный директор по доставке в России Нил Спикетт.

«Шли переговоры о формулировках, которыми будут на бумаге оформлены обязательства работодателя. Они предлагали достаточно абстрактные формулировки: «мы подумаем» и «мы решим». Но в итоге забастовка была приостановлена после 11:00, со стороны «Озона» было озвучено обязательство до 18:00 перевести задолженность по зарплате за сентябрь», — пояснили в профсоюзе.

Работники готовы продолжить забастовку, если деньги не окажутся у них на счетах до 18:00 7 октября. Задержки по зарплате составляют от 5 тыс. до 30 тыс. рублей на человека, причем, по словам курьеров, такие сокращения выплат происходят уже не впервые.

«К 18:00 они как раз возвращаются на склад, так как идет вечерняя волна доставок, и забирают следующую партию товара», — пояснили в профсоюзе назначение «контрольного времени».

Напомним, забастовка курьеров петербургского отделения «Озон» началась 5 октября. 6 октября с бастующими встретились менеджеры компании. Однако конкретных результатов эта встреча не принесла, и утром 7 октября стачка продолжилась.

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