Азовский район, Ростовская область, , 16:37 — REGNUM Жители хутора Лагутник Азовского района Ростовской области в течение трёх суток оставались без света из-за аварии на трансформаторной подстанции. Обращение сына 92-летнего ветерана Ивана Терентьева в энергетическую компанию успехом не увенчались. Тогда с просьбой о помощи он обратился к «фронтовикам».

"Здесь люди отдалены от городской жизни, они живут в лесной местности, дома отапливаются печкой, поэтому отсутствие света для них — критичный момент. Особенно для пожилых людей, которых в этом хуторе большинство. И решать такие проблемы власти должны оперативно», — считает активист регионального штаба ОНФ в Ростовской области Елена Пелецкая.

Восстановить подачу электричества в населённом пункте удалось только после жалобы, поступившей в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ).