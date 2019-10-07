Брянск, , 16:42 — REGNUM Опоры контактной сети троллейбусов заменили на трёх улицах Брянска. До конца 2019 года новые столбы появятся ещё на двух городских магистралях. В общей сложности специалисты заменят 206 опор. Работы выполняются в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили 7 октября в пресс-службе администрации Брянска.

Больше всего новых опор установили на улице Авиационной — там меняют 66 столбов, 10 из них находится в неудовлетворительном техническом состоянии. До конца 2019 года работы по реконструкции контактной сети будут проведены по одним из самых протяжённых улиц Брянска: Красноармейской и Литейной, 43 и 42 опоры соответственно.

В 2018 году при реконструкции и ремонте дорожной сети Брянска было заменено всего 38 опор — на улице Бежицкой и Московском проспекте.