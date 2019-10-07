Ростов-на-Дону, , 16:29 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев (ЛДПР) получил ответ из прокуратуры, в котором указано на нарушение закона при заключении госконтракта на благоустройство парка на улице Вересаева.

По некоторым данным, в отношении членов аукционной комиссии возбуждено три дела об административном правонарушении, рассмотрением которых займутся сотрудники антимонопольной службы.

Напомним, что аукцион выиграла компания ООО «СпецСтрой», у которой в штате лишь один сотрудник и нет опыта работы в сфере благоустройства. Сумма, выделенная на благоустройство парка на улице Вересаева, превышает 49 млн рублей.