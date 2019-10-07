Флоренция, Италия, , 16:26 — REGNUM Итальянская прокуратура просит суд о 21-месячном лишении свободы для родителей экс-премьера страны Маттео Ренци, передает Adnkronos в понедельник, 7 октября.

Маттео Ренци Kremlin.ru

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в феврале 2019 года Тициано Ренци и Лаура Боволи были помещены под домашний арест по обвинению в мошенничестве.

Родителям Ренци и их предполагаемым подельникам вменяют доведение до банкротства нескольких компаний и выписывание фиктивных счетов (на общую сумму в 160 тыс. евро) за никогда не оказывавшиеся услуги.

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