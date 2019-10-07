Ростов-на-Дону, , 16:22 — REGNUM Улица Алагирская, расположенная в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону, удостоена сомнительного звания «Самая непроезжая дорога России». Об этом сообщается на сайте Общероссийского народного фронта (ОНФ).

«На интерактивной карте убитых дорог она набрала более 3,2 тыс. голосов. Жители говорят, что боятся передвигаться по ней и на колесах, и на своих двоих», — уточняют «фронтовики».

Транспортная артерия представляет собой замусоренный склон, по которому регулярно текут вода и грязь. Ямы жители засыпают сами, приобретая за собственные средства щебень.