Рим, , 16:14 — REGNUM Неизвестные «повесили» на одном из римских мостов манекен, изображающий шведскую школьницу-активистку Грету Тунберг, передает Agenzia Italia в понедельник, 7 октября.

Прокуратура города уже возбудила уголовное дело, усмотрев в таком жесте «угрозы» с отягчающими обстоятельствами.

Как сообщалось ранее, в «климатических» митингах в Италии в конце сентября 2019 года приняли участие около миллиона школьников и студентов.

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