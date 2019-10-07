Магас, , 16:06 — REGNUM Полицейских в Ингушетии подозревают в халатности при исполнении своих обязанностей, в результате чего у них из-под конвоя сбежал арестованный. В отношении стражей порядка возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства совершения преступления, сообщили ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Известно, что инцидент произошел 2 октября. К 15:00 конвойные привезли в Назрановский районный суд арестованного, находящегося под следствием. После вынесения судом решения о продлении срока пребывания под стражей подследственного повезли обратно в автозаке в «СИЗО-1 ОФСИН России по Республике Ингушетия», расположенный в городе Карабулак. Однако при этом запереть его в «Газели» «забыли».

Арестованный не преминул воспользоваться таким случаем и «беспрепятственно покинул указанное транспортное средство», совершив побег.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, при которых сотрудники полиции нарушили должностные обязанности.