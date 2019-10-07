Ташкент, , 15:59 — REGNUM Пилотный проект по введению обязательного медицинского страхования в Сырдарьинской области Узбекистана планируют внедрить в 2021 году, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В ведомстве отметили, что после анализа результатов пилотного проекта полное внедрение системы ОМС запланировано на 2025 год. Создание фонда обязательного медицинского страхования запланировано на 2020 год.

В министерстве отметили, что бюджет фонда будет формироваться за счет госбюджета, акцизов на алкоголь, табачные изделия, продуты с высоким содержанием сахара и жиров.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре министерство здравоохранения Узбекистана разработало проект Концепции развития фармацевтической отрасли республики на 2020−2024 годы.

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