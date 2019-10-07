Лондон, , 16:05 — REGNUM Руководство полиции в Великобритании обратилось в посольство США в Лондоне с требованием лишить дипломатического иммунитета жену американского дипломата, являющейся подозреваемой в наезде со смертельным исходом на британского парня. Об этом 7 октября сообщила газета The Guardian.

По версии следствия, 42-летняя Энн Сакулос 27 августа на автомобиле столкнулась с 19-летним Гарри Данном, который передвигался на мотоцикле. Последний от полученных травм скончался. Начальник оперативного отдела полиции Нортгемптоншира Сара Джонсон сообщила, что женщина покинула Великобританию в день ДТП. Отмечается, что она ранее правоохранителям рассказала, что не планирует никаких отъездов.

Сообщается, что в посольство США неоднократно направлялись запросы об отмене дипломатического статуса у Сакулос, но там отказались от сотрудничества.

«Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования и выражаем соболезнования семье погибших в этом трагическом дорожно-транспортном происшествии», — ответили в дипломатическом ведомстве США.

Также в американском посольстве отметили, что вопросы по отмене дипломатического иммунитета всегда рассматриваются на самом высоком уровне, и положительное решение принимается редко.