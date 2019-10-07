Ставрополь, , 15:55 — REGNUM На Ставрополье определены 22 объекта для включения в муниципальные программы первоочередного благоустройства на 2020 год. Совокупная стоимость этих проектов превышает 900 млн рублей. Об этом 7 октября на заседании комиссии по формированию современной городской среды доложил министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Ставрополья.

Объекты благоустройства на будущий год были определены по итогам рейтингового голосования, которое было проведено в 19 городах и трех сельских поселениях с численностью населения от 20 тыс. человек. Всего в нем приняли участие более 400 тыс. человек.

Евгений Штепа напомнил, что в рамках программы по формированию комфортной городской среды за 2017−2018 годы на Ставрополье было обновлено 218 дворов многоквартирных домов и 44 общественные территории.

В 2019 году на реализацию проекта направлено 1,45 млрд рублей, что, по словам министра, сопоставимо с суммарным объемом финансирования за предшествующие два года. На сегодня работы завершены на 27 объектах в 20 муниципалитетах Ставрополья.

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