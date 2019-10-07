Уфа, , 15:54 — REGNUM 69 тысяч различных деревьев, из которых 38 тысяч — крупномеры, были высажены в Башкирии за один день в рамках акции «Зелёная Башкирия». Об этом 7 октября сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства Башкирии.

По словам чиновников, в акции 5 октября приняли участие 138 тысяч человек.

Отмечается, что в этот день было заложено 245 тематических аллей. А суммарная площадь озелененных земельных участков составила 146 гектаров.

Напомним, что в рамках акции «Зелёная Башкирия» весной и осенью текущего года в республике были посажены 178 тысяч новых деревьев на площади более 360 га. Было заложено 409 тематических аллей, а число участников акции превысило 300 тысяч человек.