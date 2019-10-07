Карачаевск, Карачаево-Черкесия, , 15:41 — REGNUM В Карачаево-Черкесии выявлен факт изготовления и сбыта фальшивых денежных купюр. В совершении преступления подозревается местная жительница, сообщили ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе МВД по республике.

Три факта сбыта фальшивых купюр достоинством две тысячи рублей были выявлены в сентябре 2019 года. Первый произошел в станице Зеленчукской. В МВД обратилась 60-летняя владелица магазина с заявлением о том, что неизвестная ей девушка расплатилась за товар двухтысячной купюрой, которая показалась продавцу подозрительной. Еще два случая были зафиксированы в разных магазинах Карачаевска.

Сотрудники УЭБ и ПК провели расследование и установили причастность к данным преступлениям 49-летней жительницы города Карачаевска. Женщину задержали. Она дала признательные показания. По ее словам, фальшивые купюры достоинством две тысячи рублей она распечатала у себя дома на цветном принтере.

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