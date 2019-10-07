Красногорск, 7 октября 2019, 15:35 — REGNUM В Подмосковье с начала 2019 года свыше 25 тыс. беременных прошли «Школы матерей» в консультациях и роддомах. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 октября в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
Больше всего слушателей было у курсов при Щелковском и Наро-Фоминском перинатальных центрах. Там прошли обучение 5 тыс. и 4 тыс. будущих матерей соответственно.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области главной детский кардиолог регионаАльфия Дроздовасовместно со специалистами Шаховского городского округа провела осмотр 26 детей с проблемами сердечно-сосудистой системы.
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