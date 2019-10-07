Екатеринбург, , 15:41 — REGNUM В Екатеринбурге 7 октября торжественно открыли обновлённый участок набережной. Об этом пишут местные СМИ.

Как сообщает 66.ру, из трёх чиновников, которых ожидали увидеть на открытии обновлённой набережной, был лишь мэр города Александр Высокинский. Вместо уральского полпреда Николая Цуканова пришёл федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Каган.

По информации СМИ, полпред мог оказаться недовольным итогом работы. Отметим, на открытии также присутствовали ряд депутатов городской думы и её спикер Игорь Володин.

Напомним, ранее в Екатеринбурге сломали батут на обновлённой детской площадки у набережной. Игровой элемент не продержался и двух дней.

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