Курган, , 15:31 — REGNUM В Кургане с 11 по 12 октября остановят Арбинские очистные сооружения. Подача холодной воды в город Курган, посёлки Путейский и Юргамыш, а также село Кетово будет прекращена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе столицы Зауралья.

В соответствии с постановлением администрации Кургана холодную воду отключат в вышеуказанных населённых пунктах с 00:00 часов 11 октября и до 24:00 часов 12 октября. После восстановления водоснабжения вода будет подаваться с повышенным содержанием хлора и будет пригодна только для технических целей. В микрорайоне Рябково, на ул. Дзержинского, посёлках Карчевская роща и Путейский, станции Галкино, улиц 2-ой Часовой и Автозаводской нормальное водоснабжение восстановится к 24:00 13 октября.

Отключение необходимо для врезки капитально отремонтированного водопровода диаметром 1000 мм в микрорайоне ТЭЦ и замены запорной арматуры. Отмечается, что работы ведутся в плановом режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 октября в микрорайоне Северный Кургана отключат холодную воду в нескольких зданиях, в том числе и в частном секторе, с 10:00 до 21:00 по местному времени.

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