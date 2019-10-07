Махачкала, , 15:31 — REGNUM Верховный суд Дагестана отменил постановление Советского районного суда Махачкалы о продлении меры пресечения редактору отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумину Гаджиеву, обвиняемому в финансировании терроризма. Ходатайство следствия направлено на новое рассмотрение, передаёт 7 октября корреспондент ИА REGNUM.

До нового рассмотрения судом первой инстанции ходатайства о продлении ареста, то есть до 17 октября, журналист останется под стражей.

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Напомним, Гаджиев был задержан 14 июня 2019 года, а спустя четыре дня арестован на два месяца. Позже следствие предъявило ему обвинение в участии в террористической деятельности и финансировании терроризма. В сентябре Советский райсуд Махачкалы продлил срок содержания под стражей до 13 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября в рамках расследования данного уголовного дела в редакции «Черновика» прошли обыски, продолжавшиеся около восьми часов. Следователи изъяли системные блоки и конспекты сотрудников по готовящимся материалам.

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