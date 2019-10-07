Ставрополь, , 15:21 — REGNUM Жители Северо-Кавказского федерального округа присоединились к поздравлениям, которые звучат сегодня, 7 октября, в адрес президента РФ Владимира Путина. Несколько сотен уроженцев Кавказа оставили свои поздравления с днем рождения на странице полномочного представителя главы государства в СКФО Александра Матовникова в Instagram.

Сам полпред отметил, Путин проявляет по отношению к Северо-Кавкасзкому региону особое внимание, и это «позволяет настойчиво решать задачи поступательного социально-экономического и общественно-политического развития, укрепления безопасности и роста благосостояния его жителей».

«Желаю Владимиру Владимировичу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в работе на благо нашей Великой Родины — России!» — написал Матовников.

«Тоже присоединяюсь к поздравлениям. Президент у нас — супер, так держать», — поздравил Просвирин Артем.

«Поздравляем. Дай Бог вам сил и здоровья», — написала пользователь сети, подписавшаяся Таней.

«Семья Ахматовых поздравляем с днем рождения, удачи, здоровья».

«С днем рождения, Владимир Владимирович! Здоровья крепкого, добра, терпения и позитива», — желают президенту.