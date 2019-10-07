Москва, , 15:20 — REGNUM В России следует поменять принцип контроля за общественным питанием — вместо помещений и оборудования необходимо в большей степени следить за качеством продуктов и приготовленных блюд. Об этом заявила директор департамента контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Министерства экономического развития России Надежда Машкова на панельной дискуссии на выставке PIR Expo, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Найти нарушения можно в любой столовой. Наверное, нужно перестать всем имитировать исполнение требований. Нам стало в последнее время грустно, потому что мы привлекли нездоровое внимание к сфере питания, и все стали доказать, что требования обоснованы, полезны, нужны и без них нас ждёт смерть, но это не так», — отметила Машкова.

Чиновник заявила, что ключевыми факторами в заведениях общепита является две вещи: качество сырья и то, как его готовят. Поэтому от контроля состояния помещения кухни кафе и ресторанов следует перейти к контролю качества блюд и полностью перейти на «лабораторный режим» — проверку блюд, которые подают потребителям.