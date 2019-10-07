Удомля, Тверская область, , 15:18 — REGNUM Сотрудники турецкой АЭС «Аккую» приступили к стажировке на Калининской атомной электростанции в Тверской области, сообщает 7 октября пресс-служба Росэнергоатома.

«Мы готовы делиться нашими знаниями и наработками, профессиональными компетенциями с иностранными коллегами для тиражирования российского производственного опыта», — сообщил главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев.

В компании пояснили, что иностранные специалисты будут обучаться на теоретических курсах, рассматривающих обеспечение радиационной безопасности, культуры безопасности, охраны труда. Кроме того, что большое внимание на стажировке будет уделено практике. Она пройдёт непосредственно в оперативных сменах отдела радиационной безопасности на энергоблоках второй очереди станции. Стажировка продлится до ноября 2019 года.

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