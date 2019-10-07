Москва, , 15:16 — REGNUM Практически все пострадавшие в ходе наводнения в Иркутской области уже получили выплаты и сертификаты на жилье, если они его потеряли. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко по итогам заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме накануне правительственного часа, передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября.

«Выплаты по 10 тыс. получили сегодня практически 46 тыс. граждан. Мы исходим из того, что эти выплаты завершены. (Выплаты) на потерю частичную или полную потерю имущества получили тоже около 27 тыс. граждан — осталось в районе 400 заявлений, где граждане подтверждают свои права на эти выплаты», — заявил Мутко.

Кроме того, по его словам, абсолютное большинство граждан уже получили сертификаты на получение нового жилья. Речь идет о гражданах, которые потеряли жилье — в результате наводнения таких оказалось более 5 тыс. семей.

«Сегодня 98% заявлений принято от граждан и уже в районе 5 тыс. сертификатов выдано. Осталось, по нашим подсчетам, 200−300 сертификатов на жилье. И из этих выданных сертификатов уже по около 1,1 тыс. уже оплачено жилье — люди выбрали жилье, а мы его оплатили», — отметил Мутко.