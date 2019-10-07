Челябинск, , 15:15 — REGNUM В Челябинске все дороги по дорожному федеральному нацпроекту будут отремонтированы к 25 октября. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба мэрии.

Представитель подрядчика — компании «Нижавтодорстрой» Алексей Сидорук — отметил на совещании в мэрии, что к концу подходят работы на улицах 40 лет Победы, Коммуны и Свободы. Их сдадут в течение четырёх дней, а затем перейдут на оставшиеся Сони Кривой и Цвиллинга.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на сегодняшний день по нацпроекту работы полностью выполнены на 13 из 18 участках, а частично — на трёх. При этом на двух к ним пока не приступали.

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